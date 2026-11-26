Le pagelle di Tuttosport di Inter-Stoccarda partono con il 6 a Josep Martinez, "pronto al 15’ sul sinistro ravvicinato di Fuhrich". Voto 6,5 a Bisseck, "qualche leggerezza dietro e il solito sostegno alla fase offensiva". Meglio ancora Akanji (7), "controlla Demirovic, giganteggia di testa e nel finale salva un gol". Sufficienza all'infortunato Bastoni. Dalla panchina 7 a Dimarco, "suo il cross che porta al rigore e l’assist per Lautaro: sprazzi del vero Dimarco".

A centrocampo 6,5 a Spence, che "in fase difensiva gioca con troppa sufficienza". Condivide il voto con Barella, che "corre tanto, appoggia ogni azione. Ha pure la palla per l’1-0, ma colpisce il palo interno". Altro 6,5 a Sucic, "non ha il peso di Calhanoglu o Zielinski, però cerca di dare ritmo". E si ripete dal dischetto. Ingeneroso 5,5 a Mkhitaryan, secondo il quotidiano "patisce la fisicità dei tedeschi e il campo bagnato". Sufficienza a Jones, subentrato, "il clima inglese gli fa tirare fuori la grinta mancata con l’Atalanta". A sinistra 7 a Carlos Augusto, "chiude tutti i varchi, è ovunque, un polipo".

Davanti 7 a Esposito, "prestazione di spessore, nei panni soprattutto di rifinitore". Thuram è invece da 6,5, "si aprono gli spazi e inizia ad affondare con grande continuità, scheggiando anche un palo". Meglio ancora Lautaro (7), "cinque minuti per tornare a segnare". Pagella da 7 anche per Chivu, "fa sfogare lo Stoccarda e poi colpisce".