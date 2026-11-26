La FIFA ha confermato di aver subito un attacco informatico che ha permesso a soggetti non autorizzati di accedere a informazioni personali e aziendali. La federazione ha avviato le verifiche con le autorità competenti e condannato la sottrazione e la pubblicazione illecita dei dati.

A rivendicare l'attacco sarebbe stato il gruppo di hacker Handsome Boy Hacking Club (HBHC), che sostiene di aver sottratto oltre 12 GB di materiale, tra documenti d'identità, informazioni finanziarie e legali e dati relativi alla governance della FIFA. Il collettivo avrebbe anche tentato, senza successo, di estorcere denaro all'organizzazione. Non sono ancora noti il numero delle persone coinvolte e l'effettiva quantità di dati compromessi.

Nel mirino degli hacker è finita anche LaLiga. Tra il 14 e il 16 novembre, un criminale informatico ha avuto accesso abusivo a una piattaforma dedicata ai servizi digitali per i tifosi, sottraendo informazioni personali degli utenti registrati. La lega spagnola ha dichiarato di aver bloccato l'intrusione il 16 novembre, precisando che gli altri sistemi informatici e le competizioni non sono stati c