Serata europea, di quelle vere, in cui arrivare primi sul pallone fa tutta la differenza del mondo, in cui la forte pioggia che rende il campo scivoloso ti invoglia ulteriormente a tentare recuperi complicati, in cui i colpi, anche quelli poco legali, abbondano con il permesso dell'arbitro. Il tutto davanti a 74 mila spettatori, di cui circa 4 mila, rumorosi e lodevoli, tedeschi. L'Inter batte il terzo colpo consecutivo in Champions League, e lo fa contro un avversario di tutto rispetto e in condizioni non certo semplici. Già fuori Bonny e i due registi Calhanoglu e Zielinski, con Thuram che fino al giorno prima non si sapeva se fosse a disposizione, nel primo tempo anche Bastoni chiede il cambio. E si spera sia davvero solo un indolenzimento, perché qui altrimenti si inizia a scherzare con il fuoco. Poco male, undici in campo ci vanno comunque e al netto delle problematiche interne ed esterne, vale a dire il valore della squadra di Hoeneß, l'Inter gioca con la personalità necessaria per questo genere di impegni, soprattutto dopo la recente delusione di Bergamo. In fin dei conti, non esisteva altro risultato accettabile differente dalla vittoria.
La squadra combatte, trascinata dai suoi due attaccanti che inseguono ogni avversario e accettano anche il contatto fisico agevolato dal troppo permissivo Letexier, da un Barella che finalmente azzecca l'esterno destro cercato per anni ma vede il pallone infrangersi beffardamente sul palo interno, da un Akanji sempre ben posizionato, da un Mkhitaryan encomiabile, da un Carlos di ferro e da uno Spence che impiega un po' a carburare, ma quando aggancia il clima gara non si ferma più. Che dire poi di Dimarco, che entra a freddo e aggiunge al proprio bagaglio a mano il rigore procurato e l'assist a Lautaro. E che dire proprio di Lautaro, che torna al gol in Europa dopo la nefasta partita contro il Bruges, le cui conseguenze l'Inter ancora sta pagando guardando la classifica. Le menzioni speciali sarebbero tantissime, ma quello che veramente conta è che la squadra, da squadra, si è messa alle spalle gli ultimi minuti contro l'Atalanta e si è focalizzata sull'ostacolo teutonico, il primo di una doppietta piena di insidie.
Il giorno prima proprio Barella, in conferenza, aveva sottolineato come tutti fossero responsabili, nel bene e nel male. E mai come ieri sera, sotto la pioggia di Milano, dentro il catino del Meazza, questa Inter l'ha dimostrato. Magari che questa prestazione sia nata dall'ennesimo schiaffo ricevuto è solo un caso, però è evidente come Chivu abbia stretto più di un bullone in difesa, in modo che i suoi riuscissero a reggere anche la manovra avvolgente al limite dell'area degli ospiti, alla ricerca del pareggio o del gol che riaprisse i giochi. Stavolta i nerazzurri hanno saputo difendersi con ordine, dandosi una mano e coprendosi a vicenda nei paassaggi a vuoto. Questa è la squadra che i tifosi vogliono sempre vedere, questa è la squadra che può fare la voce grossa in Italia e riprendersi in Europa. E approfittando del rientro di (Angelo, non Ben) Stiller tra le fila tedesche, il messaggio nerazzurro allo Stoccarda è stato eloquente: 'Ti presento i nostri'.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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