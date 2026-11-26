Direttamente dagli studi di Sky, durante 'After Party', l'ex calciatore Alessandro Florenzi analizza la prestazione dell'Inter contro lo Stoccarda, battuto 2-0 al Meazza: "L'Inter fa una partita seria, da Inter. Nelle ultime quattro partite, tre clean sheet e a Bergamo subisce 4 gol dove era stata in vantaggio 3-1 e 4-2. Ci può stare un calo, può succedere. Viene dall'inizio del campionato in cui si è trovata spesso sotto di due reti e la riprendeva, poi da prestazioni importanti come contro il Como. Contro lo Stoccarda ha fatto lo stesso, è stata una partita seria. Ovvio che siamo abituati a vedere i nerazzurri come una macchina da guerra e appena c'è uno scricchiolio viene subito fuori".