Cristian Chivu parla ai microfoni di TNT Sport Mexico alla fine della partita contro lo Stoccarda, elogiando la prova dei suoi giocatori. "L'Inter ha fatto una partita attenta, da Champions, intensa, di buona organizzazione, che ci ha permesso di mantenere l'equilibrio e portare in campo le cose giuste che servivano contro un avversario che ti fa giocare male a volte".

"Siamo stati bravi - prosegue - a mantenere lucidità ed equilibrio e sbloccarla dopo tante occasioni. Siamo contenti anche per Lautaro perché il gol gli dà fiducia dopo sei settimane fermo. Quando entri fai gol quasi al primo pallone toccato è una gioia per tutti. Merito anche dei suoi compagni e di Pio e Thuram che hanno fatto molto bene. Paragoni tra la mia Inter e quelle del passato? A me non piace parlare di me e non è giusto paragonare generazioni diverse. Questa è un'altra Inter, il calcio è cambiato. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo".