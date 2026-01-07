PARMA-INTER 0-2 (42' Dimarco, 98' Thuram)

LIVE MATCH

99' - FISCHIA COLOMBO, RIEN NE VA PLUS AL TARDINI!!! L'INTER BATTE 2-0 IL PARMA E METTE UN SOLCO DI QUATTRO PUNTI TRA SE' E IL NAPOLI!!!

IL GOL DI THURAM: Nemmeno il tempo di riprendere il gioco, l'Inter intercetta la traiettoria della punizione e da qui scaturisce il lancio per Tikus che comodo comodo trafigge Corvi e suggella la vittoria.

98' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM!!!

97' - Confermato il mani di Thuram, rete annullata. Ammonizione per Thuram

96' - Colombo va a rivedere. Il momento incriminato è un possibile tocco col braccio da parte di Thuram.

IL GOL DI BONNY: Barella strappa palla a un difensore del Parma, poi appoggia per il francese che davanti a Corvi lo trafigge con un diagonale. Ducali che protestano, VAR al lavoro.

94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAANGEEEEEEEEEEEEEEEEEEE-YYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAANNNNNNN BOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYY!!!

94' - Mkhitaryan recupera un buon pallone e fa guadagnare secondi all'Inter.

92' - Cutrone arriva sul campanile di Mkhitaryan, tentando una conclusione acrobatica che finisce alle stelle.

91' - Saranno quattro i minuti di recupero. Ammonito Carlos Augusto.

90' - Si attende solo il recupero, col Parma proteso in avanti. Fin quando i ducali buttano via il pallone regalando rinvio dal fondo all'Inter.

88' - Cross a servire Cutrone, Akanji libera l'area.

86' - Ultimo cambio nel Parma: fuori Keita, dentro Cremaschi.

85' - Zielinski scivola su Cutrone, per Colombo il polacco commette fallo.

84' - Si rivedono in campo Bonny e Acerbi, fuori Lautaro e Luis Henrique.

83' - Lautaro riceve da Dimarco poi però sbaglia nel calciare dalla distanza con Dimarco e Thuram liberi, para Corvi.

82' - Circati e Delprato contengono la progressione di Thuram, col capitano che viene poi atterrato dal francese.

79' - Fuori Esposito, è il momento di Thuram.

78' - Fase con parecchi errori, poi Colombo sanziona fallo di Dimarco.

75' - Sostituzioni per il Parma: esce Bernabé, al suo posto Estevez. Dentro anche Cutrone per Pellegrino.

71' - Prova il contropiede il Parma, Almqvist ingaggia un duello sulla corsa con Carlos Augusto che ha la meglio e manda la palla in fallo laterale. Rimessa che poi il Parma perde e viene riassegnata all'Inter.

69' - Doppio cambio nell'Inter: fuori Sucic per Barella e Calhanoglu per Zielinski.

68' - Cosa si è mangiato Sucic!!! Palla perfetta di Mkhitaryan che trova il croato dimenticato da Valeri. Sucic entra in area, si aggiusta il pallone ma poi spara fuori.

66' - Bernabé salta Dimarco e prova a lanciare Almqvist, anticipato da Carlos Augusto.

65' - Ancora Inter con Pio Esposito che manda alto con un tiro al volo di collo esterno. Nebbia in aumento.

64' - Mkhitaryan! Servito di tacco da Esposito, l'armeno calcia potente ma centrale. Parata di Corvi.

62' - Cambi per il Parma: dentro Ordonez ed Almqvist, che prendono il posto di Ondrejka e Oristanio.

61' - Grande recupero nella metà campo offensiva dell'Inter, palla a Dimarco che però si vede deviato il suo passaggio.

58' - Buona proiezione di Sucic che però invece di servire Lautaro appoggia per Mkhitaryan il cui cross è intercettato da Circati.

57' - Lautaro prova di testa sul cross di Bisseck, ne esce un prolungamento per Dimarco il cui pallone in mezzo è controllato da Corvi.

54' - Corvi nega il gol del 2-0 a Sucic, ben servito da Bisseck: grande respinta del portiere gialloblu.

51' - Delprato arriva forse in fuorigioco sulla parabola di Valeri, pallone alto.

50' - Scontro tra Sucic e Ondrejka, punizione pericolosa per il Parma.

48' - Mkhitaryan mette in mezzo all'area del Parma di potenza, palla che non trova nessuno.

46' - Ondrejka mette in area per Oristanio che tenta un velo, trovando però l'intervento di Dimarco.

-----

21.49 - Sarà del Parma il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.48 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - In una serata metereologicamente complicata, con una foschia che va e che viene, l'Inter fa comunque la sua partita sprecando anche questa volta la sua buona dose di conclusioni. Parma che controlla con affanno ma che riesce anche a creare un pericolo serio con la traversa spizzata da Ondrejka, ma che nelle battute finali capitola con la conclusione di Dimarco che col destro, non certo il suo piede ideale, imbuca Corvi infilando la palla in un pertugio sottilissimo su assist di Esposito.

-----

45' + 2 - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Parma grazie al gol nel finale di frazione di Dimarco.

45' + 2 - Collisione Bisseck-Valeri, per Colombo è tutto ok.

45' + 1 - Un minuto di recupero.

44' - LA RETE DI DIMARCO È VALIDA!!! INTER IN VANTAGGIO!! Premiata la bella conclusione di Dimarco che trova l'angolino giusto sul palo di Corvi col destro.

42' - Segna Dimarco, ma l'azione è vanificata da un fuorigioco sul pallone di ritorno di Esposito.

41' - Lautaro riceve palla all'altezza del dischetto del rigore, ma il suo tiro è troppo debole e Corvi riesce a bloccarlo a terra.

40' - Cross troppo potente di Lautaro, in posizione defilata, e pallone che termina fuori.

39' - Palla difficile per Mkhitaryan che controlla quasi con la faccia, servendo Corvi.

38' - Calhanoglu raccoglie una respinta della difesa e calcia al volo in maniera precisa, palla fuori con Esposito che ha provato una deviazione.

34' - Ondrejka orchestra una ripartenza del Parma finendo poi atterrato da Calhanoglu che si becca il primo cartellino giallo del match.

32' - Esposito! Dopo aver vinto il duello con Circati, l'attaccante colpisce di prima intenzione davanti a Corvi sull'assist di Calhanoglu mandando la palla alta di pochissimo.

29' - Ondrejka rifa la punta all'incrocio dei pali! Uscita palla a terra del Parma che sorprende i nerazzurri, Valeri mette in mezzo per lo svedese che calcia al volo colpendo proprio lo spigolo sinistro della porta di Sommer.

29' - Calhanoglu prova ad affinare l'arma del tiro dalla lunga: conclusione alta.

28' - Mkhitaryan ci prova dalla lunga, palla respinta. Ma Inter che attacca ancora.

27' - Valeri addomestica un cross insidioso dalla sinistra, appoggiando di petto per Corvi.

26' - Tenta l'imbucata in area gialloblu Lautaro, bravo Keita nell'anticipo.

24' - Mkhitaryan spinge Bernabé che cade a terra con un urlaccio, Colombo interviene.

22' - Luis Henrique ha un'intuizione nel servire Sucic che prova l'appoggio in profondità a Lautaro, ma la palla è inarrivabile.

20' - Sfonda Carlos Augusto che poi appoggia per Lautaro il cui controllo non è felice, palla che arriva a Corvi.

19' - Ancora azione sull'asse Calhanoglu-Esposito, colpo di testa alto.

18' - Bisseck atterrato a ridosso dell'area ducale, punizione interessante per l'Inter.

17' - Altra grande occasione per Lautaro che da ottima posizione in area di rigore arriva sul cross di Dimarco di testa mandando la palla alta.

16' - Akanji protesta giustamente per una rimessa laterale concessa erroneamente al Parma.

14' - Occasione Bisseck! Lampo nella nebbia del tedesco che servito da Luis Henrique prova la conclusione di precisione trovando la manona del portiere ducale che devia in corner.

11' - Cross di Calhanoglu, Esposito inventa una bella torsione di testa ma la conclusione è facile da controllare per Corvi.

8' - Parecchia foschia sul Tardini, che però non influisce sul gioco. Tiro di Calhanoglu bloccato dai difensori.

6' - Buona giocata di Esposito che dialoga con Lautaro il cui tiro viene murato da un difensore. Poi è lo stesso Esposito che si libera di Circati e calcia senza trovare la porta.

5' - Parma che manovra sulla destra, brava l'Inter a controllare fino al recupero di Esposito.

2' - Lautaro che ha subito una bella occasione con deviazione di Corvi, ma Colombo ravvisa un precedente fallo di Dimarco.

------

20.46 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.44 - Delprato e Lautaro Martinez davanti a Colombo per il sorteggio.

20.42 - Col consueto accompagnamento musicale della marcia trionfale dell'Aida, Parma e Inter entrano in campo.

20.35 - Squadre tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Tardini.

-----

IL TABELLINO

PARMA-INTER 0-1

MARCATORE: 42' Dimarco

PARMA: 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé (75' 8 Estevez), 16 Keita (86' 25 Cremaschi), 22 Sorensen; 17 Ondrejka (62' 24 Ordonez), 21 Oristanio (62' 11 Almqvist); 9 Pellegrino (75' 32 Cutrone).



In panchina: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 18 Lovik, 23 Hernani, 30 Djuric, 37 Troilo.

Allenatore: Carlos Cuesta.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique (84' 15 Acerbi), 8 Sucic (69' 23 Barella), 20 Calhanoglu (69' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito (79' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (84' 14 Bonny).

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Vecchi – Palermo. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: La Penna. Assistente VAR: Camplone.

Note

Spettatori: 21.601, di cui 3.500 ospiti.

Ammoniti: Calhanoglu (I), Carlos Augusto (I)

Corner: 1-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.