Per più di un'ora, il Pisa controlla e spreca parecchie occasioni. Poi, al minuto 68, Maximo Perrone trova la rete del vantaggio del Como che apre la strada al successo della squadra di Cesc Fabregas che batte 3-0 la squadra toscana e vola in zona Champions League. Punita oltremodo la formazione di Alberto Gilardino, che ha diverse occasioni interessanti ma una volta incassato lo svantaggio si scioglie venendo punita per altre due volte da Tasos Douvikas, che al 76esimo e in pieno recupero dal dischetto allarga la forbice fino al 3-0 finale. Pisa che spreca anche un rigore per riaprire la gara con Mbala Nzola che si fa ipnotizzare da Jean Butez.

Con questa vittoria, il Como arriva al quarto posto a quota 33 agganciando momentaneamente la Roma e la Juventus, mentre il Pisa, alla quarta sconfitta consecutiva, rimane malinconicamente all'ultimo posto in classifica.