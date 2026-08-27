L’Atalanta supera 1-0 l’Hapoel Tel Aviv a Miskolc e, dopo lo 0-0 dell’andata a Bergamo, conquista l’accesso alla fase campionato della Conference League. A decidere il ritorno degli spareggi è stata la rete di Gianluca Scamacca al 72’. Al termine della sfida, il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

"Siamo contenti, abbiamo ottenuto la qualificazione dopo una gara contro un buon avversario", ha spiegato Sarri. L’allenatore ha riconosciuto anche i meriti dell’Hapoel: "Sono stati fastidiosi, soprattutto nei primi 15 minuti". Il giudizio complessivo resta però molto positivo: "Entrare in Europa ci dà grande soddisfazione".

Spazio anche al calciomercato, con il tecnico che non entra nel dettaglio delle trattative ma lascia intendere di attendersi ancora qualche intervento. "Non so chi stiamo trattando, ho piena fiducia nella società, ma un qualcosina mi aspetto...", ha dichiarato.