Ultimi giorni di calciomercato per l'Inter e le altre formazioni di Serie A, coi nerazzurri che sembrano però avviati a un finale senza scossoni. Resta una finestra aperta per quel che riguarda la famosa "quinta punta", ma ad oggi è più probabile che si chiuda così.

La conferma arriva da Tuttosport: "Sul fronte mercato ancora nessuna novità per quanto riguarda la quinta punta (si monitorano possibili occasioni). In riferimento alle uscite, dopo aver piazzato Asllani all’Al Jazira, si attende la scelta di Massolin per un prestito in Francia (Nizza, Angers e Troyes in lizza), mentre Kamaté va verso l’Atletico Madrid che lo vuole per la squadra B".

Sezione: Rassegna / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 09:10
Autore: Antonio Di Chiara
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