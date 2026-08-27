Il Como si prepara a vivere una pagina storica. Dopo il sorteggio della fase campionato di Champions League, il presidente Mirwan Suwarso ha raccontato a Sky Sport l’emozione del club lariano, alla prima partecipazione nella massima competizione europea. "Siamo contenti di questa opportunità, per noi è un’esperienza surreale. Solamente sette anni fa eravamo in Serie D. Non ci credo", ha dichiarato.

"Vogliamo goderci questa esperienza"

Suwarso ha sottolineato come l’obiettivo principale sia vivere il momento senza eccessive pressioni. "Proveremo a fare del nostro meglio, ma godendoci il momento. Non possiamo dare per scontato che questa esperienza si ripeterà". Il Como giocherà le proprie gare interne al Sinigaglia, dove sono stati effettuati diversi lavori per rispettare i requisiti UEFA: "Abbiamo fatto tanti interventi per adempiere al regolamento e speriamo davvero che vada tutto bene".

Kean, trattativa ancora aperta

Il presidente ha parlato anche della trattativa con la Fiorentina per Moise Kean. "Non è ancora un nostro giocatore, non posso dirvi molto. Credo che i club stiano discutendo, ma finché non è tutto concluso non si può dire che sia fatta. Gli obiettivi stagionali? Possiamo fare solo del nostro meglio e il resto lo diranno i risultati".