Il sorteggio di Montecarlo ha definito il cammino dell’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. I nerazzurri affronteranno in casa Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, mentre giocheranno in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Un percorso impegnativo ma, secondo Lorenzo Minotti, alla portata di una squadra costruita per competere ad altissimo livello.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore ha espresso grande fiducia nella formazione di Cristian Chivu. "Inter estremamente competitiva e tra le favorite per la Champions", ha spiegato Minotti. Il giudizio dell’ex difensore va oltre la semplice qualificazione agli ottavi, perché secondo lui i nerazzurri hanno le qualità per spingersi molto avanti nella competizione. "Per arrivare almeno in semifinale, per me", ha aggiunto Minotti.

Uno dei punti di forza, secondo l’ex calciatore, riguarda anche l’esperienza dei nuovi innesti. "Sono arrivati tutti giocatori abituati a queste competizioni", ha sottolineato.