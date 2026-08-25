Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo costruito le basi giuste, ora però quello che conta è il campionato - le sue parole -. Il punto di forza di questa squadra è il gruppo. È un gruppo di ottimi giocatori che si mettono a disposizione l'uno dell'altro, e questa deve essere la forza per tutto l'anno, non solo nelle partite facili".
"L'anno del centenario? Sarei felice se avessimo vinto qualcosa - ha poi aggiunto -. Ma soprattutto di aver fatto un'annata importante e di aver lasciato qualcosa di concreto. Per fare questo bisogna essere molto seri, molto professionali e soprattutto molto responsabili per tutta la stagione"
Sezione: Il resto della A / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 17:17
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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