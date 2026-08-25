Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo costruito le basi giuste, ora però quello che conta è il campionato - le sue parole -. Il punto di forza di questa squadra è il gruppo. È un gruppo di ottimi giocatori che si mettono a disposizione l'uno dell'altro, e questa deve essere la forza per tutto l'anno, non solo nelle partite facili".

"L'anno del centenario? Sarei felice se avessimo vinto qualcosa - ha poi aggiunto -. Ma soprattutto di aver fatto un'annata importante e di aver lasciato qualcosa di concreto. Per fare questo bisogna essere molto seri, molto professionali e soprattutto molto responsabili per tutta la stagione"