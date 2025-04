La Fiorentina perde per un periodo di tempo non definito il proprio esterno Robin Gosens, assente dai match contro Milan e Atalanta. Il club viola ha diramanto un comunicato nel quale si ufficializza il trauma al ginocchio destro con un'edema osseo del piatto tibiale rimediato dall'ex giocatore dell'Inter. Un problema fisico più grave del previsto che terrà fuori il calciatore tedesco anche per la partita di Conference contro il Celje. Il club ha chiarito la natura dell'infortunio, ma nel comunicato non si è sbilanciato sui tempi di recupero.