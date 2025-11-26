L’autore del gol dell’1-1 Piotr Zielinski arriva ai microfoni di Prime Video esprimendo la sua delusione per la beffa atroce maturata questa sera con l’Atletico Madrid: “Sicuramente siamo dispiaciuti per come è andata. Perdere così dopo avere fatto un’ottima partita fa sempre male. Sapevamo che non sarebbe stata facile contro un’ottima squadra ma abbiamo fatto una bella partita. Ci è mancato il secondo gol per chiudere e alla fine lo abbiamo preso”.

Quanto manca per vedere uno Zielinski al 100%?

“Sto bene, cerco sempre di migliorarmi e dare il massimo per la squadra. Purtroppo oggi il mio gol non è servito a niente ma ci riprenderemo, abbiamo tante partite da giocare. Siamo una grande squadra”.

Come si fa ad uscire da un momento così complicato? Diventa difficile darsi una spiegazione del perché accadono queste cose.

“Penso che non avremo problemi, siamo una grande squadra. È arrivata la seconda sconfitta di fila ma le prestazioni sono sempre state di ottimo livello, dobbiamo essere più concentrati in fase difensiva, concludere più in porta e fare gol”.