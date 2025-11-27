Vince ancora Diego Pablo Simeone contro la sua ex Inter, battuta questa volta per 2-1. A margine del match, l'allenatore dell'Atletico Madrid ha analizzato il risultato ottenuto dai colchoneros contro i nerazzurri nella quinta giornata di League Phase di Champions League. Di seguito le parole raccolte dall'inviata di FcInterNews.it: "Mi tengo il lavoro collettivo della squadra, la risposta al piano preparato. Nel primo tempo abbiamo fatto transizioni rapide creando problemi sulle fasce. Abbiamo segnato, abbiamo avuto altre occasioni e abbiamo giocato molto bene. Poi abbiamo affrontato una delle migliori squadre della Champions, sapevamo che avremmo dovuto difenderci bassi e avevamo bisogno di gambe per uscire. Nel secondo tempo, dopo l'1-1 ho capito che era arrivato il momento di cambiare il corso della partita con i subentrati che ci hanno fatto fare il salto di qualità per giocare nella loro metà campo e frenare le loro transizioni rapide, che con Thuram e gli altri giocatori rapidi offensivi che potevano crearci problemi. Abbiamo avuto le occasioni per vincere, fino al corner e al golazo di Gimenez. Sono molto contento per la squadra e per come ha seguito il piano preparato".

Su Gimenez:

“Lui è importantissimo, è uno dei nostri capitani e lo vogliamo così. Ci trasmette ciò che anche gli altri in altri ruoli ci trasmettono, ed è importantissimo per noi e dobbiamo tenerlo sempre al meglio perché continui a darci tutto questo”.



Non so di chi chiederti oggi perché hanno giocato tutti molto bene.

“Per questo quando mi avete chiesto all’inizio cosa avrei tenuto di questa squadra ho detto l’intesa. Nel primo tempo abbiamo giocato una partita ma la partita era lunga, l’avversario era duro... I nostri giocatori spesso sono rimasti asfissiati, dovevamo cercare il contropiede. Nel secondo tempo abbiamo fatto un gioco diverso e nuovo grazie ai cambi, poi abbiamo avuto la fortuna del gol di Gimenez all'ultima giocata".



La squadra è salita di otto posti. Finirete tra i primi otto?

"Stiamo pensando alla prossima partita".

Su Pubill e Johnny Cardoso.

"Johnny non giocava da molto tempo per infortunio, sta facendo un ottimo lavoro e si sta allenando meglio. E siccome sta migliorando gioca, perché può offrire quello di cui il gruppo ha bisogno. Musso ha fatto bene, Conor Gallagher ha sempre la giusta fame. Abbiamo bisogno di tutti, non possiamo fare a meno di nessuno".

Segnare all'ultimo minuto, specie su calcio d'angolo, è un segnale importante per il futuro.

"Stiamo lavorando, so che abbiamo un gran numero di colpi di testa e segnare sui calci piazzati è determinante se si vuole vincere un torneo. Stiamo lavorando su questo aspetto".

Dicevi che l'Inter è uno dei migliori club della Champions, vista la vittoria di oggi si può dire che l'Atletico è candidato per vincere tutto?

"Andiamo avanti di partita in partita, abbiamo molti margini di miglioramento. Dobbiamo pensare solo a questo".

Il gol di Gimenez è stato frutto del suo lavoro? E gli hai detto qualcosa?

"Sì, gli ho detto che gran gol... José è un grande lavoratore, un lottatore, un ragazzo con grande umiltà e coscienza di quanto sia importante questo club. È uno dei nostri capitani, sono felice che abbia avuto l'opportunità di segnare questo gol".

