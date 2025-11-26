Quinta giornata di Champions League, i risultati del mercoledì: vince l'Arsenal nel big match contro il Batern Monaco e resta prima a punteggio pieno, vince l'Atalanta 3-0 a Francoforte, cade in casa il Liverpool prossimo avversario dell'Inter steso 4-1 dal Psv, vittorie anche per Real Madrid (poker di Mbappé) e PSG (contro il Tottenham). A seguire tutti i risultati e i marcatori.