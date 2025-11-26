Il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così a Inter TV il ko subito in casa dell’Atletico Madrid: “Penso che abbiamo fatto un’ottima gara, non è facile in questo stadio con questi tifosi. Il calcio non è sempre giusto, dobbiamo continuare a lavorare e poi domenica la vita continua. La mia prestazione? Io sono sempre felice di giocare, di dare il massimo della squadra. Penso che la mia partita sia stata discreta, ma dopo un risultato del genere non me ne frega. Meritavamo di più, ma il calcio è così”.

Ora il Pisa, cosa manca?

“Un po’ di fortuna, creiamo tanto ma a volte la palla non vuole entrare. Ogni tiro subiamo gol incredibili, purtroppo è un momento in cui gira così”.