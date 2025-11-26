"Nel calcio capita, a volte si dà tutto... Non meritavamo di perdere oggi, ma il calcio è così. Continuiamo a lavorare, in futuro magari avremo un po' più di culo". Così Yann Bisseck, commentando amaramente Atletico-Inter 2-1 per Amazon Prime Video.

Cosa è mancato?

"Abbiamo dato tutto, abbiamo concesso due-tre tiri e subito due gol. Non è giusto, ma il calcio è così".

Grande prestazione, nonostante la sconfitta.

"Io sono contento per la prestazione della squadra, abbiamo fatto le cose per bene. Ci sono cose da migliorare, ma non posso dire niente di male alla squadra. Fa male, malissimo. Non so cosa dire".