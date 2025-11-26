Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, commenta la rocambolesca vittoria contro l’Inter ai microfoni di Prime Video.

Avete vinto dando tutto fino al novantesimo e oltre.

“Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, la più forte della Champions. Lo sapevamo e abbiamo fatto un primo tempo limitando il loro gioco con gente di gamba che corresse quando recuperavamo la palla. Sapendo che nella ripresa potevamo esprimere l’altra parte del nostro repertorio; i nuovi ingressi ci hanno permesso di proseguire nel nostro piano. Il gol al 94esimo rende tutto più bello ma pareggio o sconfitta il piano era quello”.

Lei non vive comfort zone.

“Non le voglio vivere, voglio continuare così. Bisogna lavorare con fede, amore e qualità. Ho giocatori che ci accompagnano, oggi in panchina avevo parecchia gente che voleva entrare in campo dall’inizio ma poi ha fatto ciò che doveva fare”.

Suo figlio Giuliano ha fatto la differenza.

“Sì, stasera ha fatto bene”.