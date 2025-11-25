Alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte, Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport trasmettendo concentrazione, fiducia e ambizione. Il tecnico nerazzurro, da poco subentrato, affronta la sua prima gara europea sulla panchina dell’Atalanta con lucidità:

“La parola Champions mette emozione, ma non c’è spazio per quella - ha detto l'allenatore della Dea -. Dovremo essere concentrati, l’Eintracht è una squadra forte e siamo dentro una competizione importante. L’emozione sparirà al fischio d’inizio”.

Palladino ha sottolineato di avere trovato una squadra ricettiva:

“Vedo i ragazzi che quotidianamente danno tutto, questo mi lascia tranquillo e mi fa ben sperare per il futuro. Ho ricevuto grandi risposte, sono orgoglioso di allenarli”.

Sul percorso europeo nerazzurro, il tecnico ha evidenziato quanta crescita porti la Champions:

“È una competizione che alza il livello: intensità, qualità, atmosfera… tutto è più bello. L’Eintracht è temibile, fa tanti gol e in Bundesliga sta andando bene. Abbiamo massimo rispetto, ma siamo venuti qui con autostima e consapevolezza, lavoriamo ogni giorno per ritrovare il nostro DNA”.

Poi uno sguardo personale ai mesi lontano dal campo, tra studio e aggiornamento:

“Mi è sembrata un’eternità, ma sono stati cinque mesi utili per ampliare la mia esperienza. Ho studiato inglese, sono stato in Inghilterra a vedere squadre e allenamenti. L’Arsenal mi ha impressionato, Arteta mi affascina molto. Ho studiato il calcio inglese ma seguivo anche quello italiano, con la speranza di ripartire presto. È successo con l’Atalanta, e ne sono felice”.