Raggiunto da Sky Sport dopo il triplice fischio del Metropolitano, Ange-Yoan Bonny commenta a caldo il ko last minute dell'Inter contro l'Atletico Madrid: "Alla fine così fa male, ma fa parte del gioco. Rialziamo la testa, si cade e ci si rialza" dice con amarezza l'attaccante francese.

Sono mancati i dettagli anche nel gol preso alla fine.

"Dobbiamo imparare da partite così, contro una grande squadra e in l'ambiente così complicato. Ma per vincere devi fare così".

Che convinzioni vi lasciano le partite con Milan e Atletico?

"Amare, perché conosciamo le nostre qualità. Oggi è difficile, ma si cade e ci si rialza".