Nella giornata di lunedì Claudio Lotito è stato in Campidoglio per affrontare ancora una volta il tema del nuovo stadio di proprietà della Lazio. Intercettato all'uscita dalla stampa, il presidente biancoceleste ha voluto smentire le voci su una possibile cessione del club: "La società è in vendita? No. Mai pensato di vendere. Ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me per sempre. In campionato ci stiamo difendendo nonostante tutte le avversità: infortuni, un macello. Sarri è un allenatore di qualità, una persona responsabile e seria", le parole riportate da Il Messaggero.

Lotito ha poi dribblato sulla prima posizione in classifica dei rivali della Roma: "La Roma può vincere lo scudetto? Fa parte del gioco, ma il campionato è lungo".