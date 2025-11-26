"E' stata una gara tosta, siamo stati brava a interpretarla. L'Inter ha qualità, aveva le caratteristiche per metterci in difficoltà ma siamo stati bravi a limitarla. Ci portiamo a casa questa grande vittoria che ci spinge in alto". Lo ha detto Matteo Ruggeri, terzino dell'Atletico Madrid, parlando ad Amazon Prime Video dopo la vittoria all'ultima respiro dagli spagnoli sui nerazzurri.
Come fate a ritrovare il ritmo anche dopo un gol degli avversari?
"Solo stando uniti, non bisogna mai mollare. Dopo l'1-1 abbiamo continuato ad attaccare".
Non segnavate da 83 corner...
"Ancora meglio (ride, ndr) Siamo contenti, è stata una grande vittoria. Io seguo i consigli del mister, do tutto per la squadra".
Una cosa che ti ha dato Simeone?
"Mi dice di non accontentami mai, come faceva Gasperini: hanno questa cosa in comune".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
