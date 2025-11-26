Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Joao Miranda non risparmia feroci critiche a Luciano Spalletti. “Ha imposto la paura. Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Se ci fa caso sono pochi i calciatori ad aver avuto buoni rapporti con lui. Litigammo per questioni di campo. Non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse. Dopo quel diverbio ho iniziato a giocare sempre meno. Mi schierava una volta sì e un’altra no. Così è difficile entrare in condizione, soprattutto se ti ritrovi a giocare solo le partite importanti”.
Miranda difende anche Mauro Icardi. "La fascia di capitano tolta? Robe personali. Lui (Spalletti, ndr) è così: non credo pensi totalmente alla squadra. Quando ti prende di mira è finita. Comunque, nonostante ciò che diceva Wanda, Mauro è sempre stato professionale con noi. E quanto segnava... Io miglior difensore della Serie A di allora? Certo, lo ero - aggiunge -. La mia storia parla per me. Il miglior Miranda sarebbe titolare in tutti e due i club - aggiunge -. I nerazzurri hanno tre centrali fortissimi, ma il mio preferito è Bastoni: veloce, tecnico. Mi somiglia. Un rimpianto all'Inter? Non aver vinto un trofeo”.
L'ex difensore aggiunge poi su Lautaro che si tratta di "uno dei cinque attaccanti al mondo. Ha forza, tecnica e qualità. Può segnare in qualsiasi momento” e che Atletico-Inter finirà "in parità. Per l’Atletico provo un po’ di affetto in più, ma in Italia sono stato da Dio. Quattro anni magici”.
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 10:06 Miranda: "Spalletti peggior allenatore avuto in Italia: ecco cosa accadde. Difesa Inter? Sarei titolare, ma ho un mio preferito"
- 09:52 Lautaro: "Derby? Voltiamo pagina, è un altro torneo. Sulla sfida di due anni fa dico che..."
- 09:38 Chivu: "Con l'Atletico Madrid sarà una partita simile al derby, con una differenza. Diouf merita i miei elogi"
- 09:24 TS - Inter, iniziano le montagne russe in Champions. Sommer in porta, ma presto...
- 09:10 Atletico, Ruggeri: "Inter forte, se nel derby fa gol Acerbi è un'altra gara. Ma faremo una grande partita"
- 08:56 GdS - Il Metropolitano come le cabine degli antichi telequiz: l'Inter dovrà rispondere
- 08:42 GdS - Chivu parla e il suo sorriso è una rassicurazione credibile per il futuro. Società infastidita ma non preoccupata: l'importante è...
- 08:28 GdS - Nuova chance per Luis Henrique: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Dumfries e Darmian: c'è la data del rientro. Buone notizie da Mkhitaryan
- 08:00 Preview Atletico-Inter - Chivu rilancia Luis Henrique? Esposito sfida Bonny
- 00:00 In una frase di Chivu c'è una grande verità
- 23:30 Scamacca rilancia l’Atalanta: "Nel secondo tempo contro il Napoli siamo tornati noi, Palladino ci ha dato sicurezza"
- 23:15 Budel: "Suazo avrebbe potuto fare 20 gol anche all'Inter, ma aveva un problema di indolenza"
- 23:00 La Juve vince nel finale, 2-0 Napoli su Qarabag. City ko, il Chelsea stende il Barcellona: i risultati di Champions
- 22:46 Atalanta, Palladino: "Orgoglioso dei miei ragazzi, in pochi giorni ho ricevuto grandi risposte"
- 22:32 Bove pronto a tornare: "Posso mettere il calcio al centro della mia vita". E sullo Scudetto alla Roma...
- 22:18 Sky - Verso Atletico-Inter, Chivu pronto a rilanciare Luis Henrique da titolare. Novità in tutti i reparti
- 22:04 Zenga: "L'Inter deve ripartire da un buon derby. Sommer? C'è da discutere sull'errore"
- 21:50 Cremonese, F. Mussolini: "Mi è rimasta impressa la gara contro l'Inter, c'erano tre big sulla fascia"
- 21:36 Rambaudi: "Milan bella squadra, ma non aver preso gol contro l'Inter è stato casuale"
- 21:22 Chivu a ITV: "Voglio le cose positive del derby, ma con un pizzico di fortuna in più"
- 21:08 Lautaro a ITV: "Restano le gare più difficili. Il partner offensivo? Mi trovo bene con tutti"
- 20:54 videoVigilia di Atletico-Inter: gli ultimi aggiornamenti da Madrid
- 20:40 Champions League, l'Ajax cade ancora: il Benfica vince 2-0. Colpo dell'Union SG in casa del Galatasaray
- 20:26 S. Rossi: "Rigore nel derby? Calhanoglu poteva tirare meglio, ma Maignan lo ha indirizzato. E sulla ribattuta..."
- 20:12 A. Paganin: "Chivu non si nasconde mai. All'Inter però servirebbe qualche figlio di buona donna in più"
- 19:58 Doppio impegno settimanale per l'Inter U23: gli arbitri delle sfide con Renate e Pro Vercelli
- 19:43 Lautaro a Sky: "Derby? Meritavamo di più, ma abbiamo voltato pagina. Questa squadra esce sempre dalle difficoltà"
- 19:27 Chivu in conferenza: "Non sono né migliore né peggiore di Simeone. Vorrei una carriera come la sua"
- 19:14 Lautaro in conferenza: "Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Atletico avversario di valore"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB MISTERBIANCO. La vigilia di ATLETICO MADRID-INTER
- 18:59 Chivu a Sky: "Domani partita simile a domenica, servirà più cinismo. Sommer? Ho letto la filosofia di Arteta"
- 18:48 Giudice Sportivo Serie C - Cinquegrano arriva alla sesta sanzione. Terzo giallo per Vecchi, Stante alla seconda
- 18:34 Youth League, sfida all'Atletico Madrid per l'Inter di Carbone: dirigerà il rumeno Kovacs
- 18:19 videoQui Atletico, allenamento al Metropolitano in corso: applausi per Oblak, che ci prova per domani
- 18:07 Gli occhi delle big sul classe 2006 della Triestina Kljajic: Inter, Juve e Milan pronti alla contesa
- 17:53 Campagna FIGC per la Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, Barella tra i testimonial
- 17:38 Atletico Madrid-Inter, quarto incrocio in Europa. Tradizione favorevole per i Colhoneros in casa con le italiane
- 17:24 UFFICIALE - Blindati altri tre gioiellini del vivaio nerazzurro: rinnovati i contratti di Zanchetta, Idrissou e Taho
- 17:23 Simeone: "L'Inter farà bene in Champions e in Serie A. Nel mio futuro un giorno mi vedo ad allenare i nerazzurri"
- 17:11 Molina: "Io accostato all'Inter? Fa piacere ma sono felice all'Atletico Madrid. Domani sarà una gara difficile"
- 16:56 Insigne, lo Scudetto 2018 ferita aperta: "Il mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve... Non fatemi andare oltre"
- 16:42 Giudice sportivo: due squalificati per un turno, Gasperini salta Roma-Napoli. Calhanoglu, arriva la seconda sanzione
- 16:27 Supercomputer Opta - Champions, Inter agli ottavi di finale: chance oltre il 70%. Ecco con quanti punti
- 16:13 Qui Pisa - Nerazzurri già in campo stamattina per iniziare a preparare la gara contro l'Inter
- 15:59 L'agente Joao Santos: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Con una favorita"
- 15:53 videoL'Inter prende il volo per Madrid: le immagini dell'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa
- 15:45 Rigore Pavlovic-Thuram, nessun dubbio in sala VAR. Rocchi: "Il cross avvenuto non cambia la situazione"
- 15:31 Pisa-Inter, biglietti esauriti in tempo record: sold out alla Cetilar Arena centrato in soli 15 minuti
- 15:17 Pisa, Leris: "Con l'Inter sarà difficilissima, però sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono"
- 15:03 Quote Champions, Atletico dato per favorito sull'Inter. Alvarez davanti al connazionale Lautaro tra i marcatori
- 14:48 Sky - Verso Atletico Madrid-Inter: Thuram riposa, scalpitano Zielinski, Frattesi e De Vrij. Luis Henrique...
- 14:34 Atletico Madrid, Oblak: "Sto meglio, spero di tornare presto in campo". Poi glissa sul futuro
- 14:19 TS - Lautaro, quattro big match in Serie A senza mai brillare: impalpabile anche nel derby
- 14:05 Martorelli: "Non c'è una favorita per lo Scudetto. In Champions Inter brava ad assicurarsi i playoff"
- 13:50 Atletico Madrid-Inter partita ad alto rischio: attesi oltre 2mila tifosi interisti, ingente il piano di sicurezza
- 13:37 Atletico Madrid, Raspadori lancia la sfida: "Segnare all'Inter? Certo, mi piacerebbe tanto"
- 13:24 Papera di Sommer nel derby, Viviano: "Malissimo, ha fatto un movimento che io non sopporto"
- 13:10 Trevisani: "Derby, non me la sento di prendermela con Chivu. Il Milan per 54' non ha mai preso il pallone"
- 12:56 Corsera - Tredici gare senza vincere contro Milan, Juventus e Napoli: il trend negativo non si inverte
- 12:43 Sky - Dumfries, rientro tra Liverpool e Genoa. Mkhitaryan, recupero alle battute finali. Darmian...
- 12:28 Atletico, Raspadori: "Inter ancor più motivata dopo il derby. Scudetto? Secondo me..."
- 12:14 Nico Paz verso il ritorno al Real, ma a gennaio c'è il problema clausola: il punto
- 12:00 Addio a Lorenzo Buffon, il cordoglio dell'Inter: "Nel ricordarlo abbracciamo i suoi familiari"
- 11:50 Romano: "Inter, valutazioni in corso sul difensore centrale. Acerbi idea dell'Al-Hilal, per Adeyemi..."
- 11:45 Capello: "Allegri mi ha fatto divertire. Milan da scudetto dopo il derby? Dico che..."
- 11:38 videoL'Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta di Madrid in Champions League. Assenti in cinque
- 11:30 Salsano e l'Inter di Mancini: "Ibra a Parma non voleva entrare, Adriano distrutto dalla morte del padre. E sento nostro anche lo scudetto di cartone"
- 11:16 Tra SOMMER e MARTINEZ spunta... MAIGNAN a ZERO! Le ULTIME verso ATLETICO-INTER e dall'INFERMERIA
- 11:02 CdS - Sommer in calo: a giugno sarà addio. Caprile, Suzuki e... Maignan: chi sarà il nuovo portiere?