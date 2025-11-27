Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il ko di oggi in casa dell’Atletico Madrid: “Non basta, bisogna fare di più e bisogna portare a casa la partita. Abbiamo fatto di tutto per riprenderla con qualità, l’inizio del secondo tempo è stato fatto bene, siamo andati più in verticale e il gol di Zielinski nasce così. Poi siamo incappati un po’ nella loro pressione, abbiamo avuto le nostre opportunità gestite un po’ così così. Sull’ultimo corner nonostante i tanti giocatori bravi di testa abbiamo preso gol”.

Quanto è importante tenere il morale alto?

“Importantissimo, dobbiamo fare le cose bene e portare dalla nostra parte anche la fortuna. Abbiamo un’identità e la manteniamo, bisogna mantenere un po’ di cinismo e concretezza in più, vincere qualche contrasto in più. Siamo consapevoli che quello che stiamo facendo in questo momento a quanto pare non basta”.