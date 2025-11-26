Autore dell’unico gol nerazzurro a Madrid, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski commenta così a Inter TV il ko subito oggi contro l’Atletico per 2-1:

"C’è delusione, perdere così all’ultimo non è bello. C’è mancato poco per portare a casa almeno un pareggio, invece è arrivata questa sconfitta che ci lascia delusi. Sul gol Bonny mi ha dato una bella palla, non ci ho pensato e ho tirato di prima. Purtroppo abbiamo perso ed è quello che conta. Ora dobbiamo fare bene nella prossima gara, cercare di fare più punti possibili e finire tra le prime otto".