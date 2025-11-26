Il primo posto in solitaria dopo dodici giornate di campionato ha generato un 'clima di soddisfazione e consapevolezza' in casa Roma. A dirlo è Gian Piero Gasperini che, come era già successo dopo il 3-1 sul campo della Cremonese che ha lanciato i suoi in vetta, ha ribadito che è inutile far voli pindarici rispetto all'obiettivo scudetto: "Nessuno fa proclami importanti, tutti siamo consapevoli di vivere un buon momento che vogliamo far durare", ha aggiunto il tecnico giallorosso parlando a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland.