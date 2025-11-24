Show del Como che batte 5-1 il Torino. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 36esimo minuto con Addai, prima del gol del paeggio di Vlasic sul rigore prima dell'intervallo. La squadra di Fabregas dilaga nella ripresa sempre con Addai, prima delle reti di Ramon, Nico Paz e Baturina. Il Como sale così al sesto posto in classifica a quota 21 punti, il Torino resta fermo a quota 14. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 24 novembre 2025 alle 20:25
Autore: Raffaele Caruso
