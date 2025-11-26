"Ogni derby è un qualcosa di speciale e particolare, soprattutto se hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono giorni in cui stiamo lavorando tanto, sappiamo che dobbiamo dare seguito alla vittoria con l'Inter, quindi ora la partita più importante è la Lazio. Il nostro è un gruppo sano, stiamo bene insieme". Lo ha detto Matteo Gabbia, parlando a Sky Sport, a tre giorni dal match vinto dal Milan contro i cugini nerazzurri.

Potete lottare per lo scudetto fino alla fine?

"Siamo allineati con il mister, onestamente. Dobbiamo essere lucidi e tranquilli, vogliamo migliorare grazie a lui e al suo staff. Nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, questa maglia ci impone di cercare di lottare per il massimo dei risultati".