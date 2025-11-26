Protagonista con l’assist per Zielinski contro l’Atletico Madrid, l’attaccante Ange-Yoan Bonny ha parlato così a Inter TV dopo il ko al Metropolitano: “Oggi fa male questo risultato, ci mancava poco per uscire con un risultato positivo e restare imbattuti. Si poteva fare di più per portare i tre punti a casa, cerchiamo di fare tutto per la squadra, ma evidentemente dobbiamo dare ancora di più. Ora c’è il Pisa, dobbiamo prenderci i tre punti, si gioca ogni tre giorni e non c’è tempo di abbassare la testa”.