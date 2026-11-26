Intervistato da La Stampa, il ds del Como Carlalberto Ludi è tornato a parlare degli approcci da parte dell'Inter verso Nico Paz e il tecnico lariano Cesc Fabregas nell'estate 2025: "L'orgoglio di aver tenuto Nico Paz al Como? Innanzitutto io parlo sempre di gruppo di lavoro, non a livello personale. Detto questo, l’operazione Nico è ovviamente importante. Non tanto ciò che è successo in estate, quando sono andato a Madrid per trovare un punto di caduta rispetto a quello che avete letto tutti, ma tre anni fa, quando lui era un bambino e noi l'abbiamo reputato uomo chiave dal punto di vista tecnico. Questo è il primo passo di coraggio importante che abbiamo fatto. E coraggio l’abbiamo avuto nella scelta di Perrone, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Anastasios Douvikas.

Una dimostrazione di forza il Como l’ha data trattenendo Fabregas due anni fa. Si è parlato molto dell’Inter. Avete temuto andasse via?

"Nel quotidiano avevamo la percezione che lui fosse contento di quello che aveva a disposizione. Quella sensazione ci dava garanzie".