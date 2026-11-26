Adesso è ufficiale: Carlos Augusto e l'Inter proseguiranno insieme. Questa la nota con cui il club nerazzurro comunica la notizia: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Carlos Augusto Zopolato Neves: il difensore brasiliano classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031".

Questo invece il post affidato ai social: "Signore e Signori Carlos Augusto è qui per restare".

L'Inter chiude dunque un altro fascicolo legato ai rinnovi. Prossimamente toccherà a Federico Dimarco e poi si deciderà come procedere per Hakan Calhanoglu.