Alberto Moreno, esterno del Como, ieri ha segnato il gol del raddoppio contro il Sassuolo e ha elogiato Nico Paz ai microfoni di Sky Sport: "È incredibile vederlo allenarsi tutti i giorni, per me può essere un top mondiale se lui vuole. Deve continuare a lavorare, questo è solo l'inizio. Per me è bellissimo averlo nella nostra squadra", ha detto Moreno. Lariani che tra una settimana esatta sfideranno proprio l'Inter per cercare di avvicinarsi ancora di più alla testa della classifica.