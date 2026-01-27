Iter di trasferimento dall'Atalanta alla Lazio dell'attaccante Daniel Maldini completato. Il classe 2001 è ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste come attesta la nota diramata dal club capitolino attraverso i canali ufficiali.

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall'Atalanta Bergamasca Calcio" si legge nel comunicato.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 18:23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
