Sabato, a San Siro, l'Inter giocherà la partita dal peso specifico più elevato a livello mentale di tutta la sua stagione. Complice la sconfitra nel derby di domenica scorsa, infatti, la squadra di Cristian Chivu non può permettersi un altro passo falso con l'Atalanta che darebbe ulteriore slancio al Milan, ora a -7. "L'Inter dovrà stare attenta contro l'Atalanta, è chiamata subito a reagire. E' improbabile che il Milan possa rimontare, ma sabato sarà complicata", il pensiero espresso da Riccardo Montolivo per Sky Sport.