"Leadership, classe e un fiuto del gol impareggiabile". L'Inter esordisce così nel comunicato dedicato a Samuel Eto'o, "uno dei più grandi attaccanti del calcio europeo del XXI secolo" che festeggia oggi 45 anni.

"Nato a Douala, in Camerun, il 10 marzo 1981 l'ex attaccante nerazzurro compie oggi 45 anni - si legge ancora su Inter.it -. Arrivato all'Inter nell'estate 2009, Eto'o ha giocato due stagioni con la maglia nerazzurra collezionando 102 presenze e 53 gol: numeri che hanno permesso al Re Leone di essere scelto dai tifosi nerazzurri per entrare nella Hall of Fame del Club nel 2021. Attaccante tecnico e veloce, Eto'o ha aiutato l'Inter a raggiungere traguardi straordinari grazie al suo carisma e al suo spirito di sacrificio: in nerazzurro il camerunese ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e un Mondiale per Club, torneo al termine del quale venne premiato come miglior giocatore. Giocatore speciale e amatissimo dai tifosi, oggi Samuel Eto'o compie 45 anni e riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter!".