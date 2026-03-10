Mentre Chivu dovrà fronteggiare ancora una volta l'assenza di Hakan Calhanoglu, fermatosi ancora per leggere risentimento all'adduttore della coscia destra, Fabrizio Romano fa un punto anche sulla sua situazione contrattuale. Secondo gli ultimi aggiornamenti svelati dall'esperto di mercato, le trattative per il rinnovo del contratto del turco sono momentaneamente in standby.
Il discorso sul prolungamento tra lui è la dirigenza nerazzurra è completamente bloccato e così sarà almeno per questo inizio di marzo. Col prosieguo della stagione le due parti si incontreranno per confrontarsi: l'Inter ritiene Calha una pedina importante, ma ci sono buone probabilità che le due strade si separino a fine stagione. Momentaneamente il contratto di Calhanoglu scade nel 2027 e qualora non si dovesse arrivare alla soluzione congiunta di proseguire insieme, i milanesi potrebbero seriamente pensare a una separazione, quindi le quotazioni per una permanenza del turco all'Inter sono sempre più in calo. A giugno Ausilio e compagnia dovranno intervenire parecchio nel reparto centrale di Chivu, tenendo conto dei vari nomi in bilico come Frattesi o Mkhitaryan, che va in scadenza, motivo per il quale i nerazzurri potrebbero pensare a una vera e propria rivoluzione nella quale può rientrare anche il discorso Calha.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
