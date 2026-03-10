Delusa dal rendimento di Dro Fernandez, che contro il Monaco è stato protagonista di una serata decisamente negativa, la dirigenza del Paris Saint-Germain ha deciso di correre ai ripari e di entrare nella corsa per il talento della Stella Rossa Vasilije Kostov. Secondo il sito Jeunesfooteux, infatti, il club campione d'Europa ha intensificato gli sforzi per ingaggiare colui che viene ritenuto il Pedri serbo e sul quale c'è da tempo anche l'Inter.

La Stella Rossa Belgrado chiede una cifra considerevole e si aspetta ora quasi 25 milioni di euro per liberare il suo centrocampista offensivo diciassettenne, che ha già una presenza con la nazionale maggiore serba e ha recentemente impressionato contro il Lille in Europa League.