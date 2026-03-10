Il richiamo del campo è stato troppo forte per Wesley Sneijder, che a sette anni dalla decisione di abbandonare il calcio giocato si è presentato improvvisamente nelle vesti di calciatore. Il tutto è avvenuto a Utrecht, la sua città natale: l'ex interista è sceso in campo 20 minuti con la maglia della squadra locale dell'OSM '75 Maarssen che ha sconfitto il Focus '07 col punteggio di 1-0, indossando prontamente anche la fascia di capitano. "Nessuno lo sapeva ufficialmente, Alla festa di compleanno dell'allenatore ho detto scherzosamente: 'Unirò i miei giocatori un giorno', perché continuavano a chiedermelo. Ma poi ho dovuto registrarmi ufficialmente, è così che vanno le cose. È stata una bella sfida", ha affermato Sneijder ai microfoni di Ziggo Sport.

Il motivo per cui ha scelto proprio questo club di quarta divisione diventa chiaro a un esame più attento: sia il fratello minore Rodney che il fratello maggiore Jeffrey lavorano per l'OSM '75.