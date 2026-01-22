Fumata bianca nella trattativa tra Napoli ed Hellas Verona: i due club hanno raggiunto l'accordo per il passaggio del giocatore Giovane Santana. L'intesa è stata raggiunta sulla formula del trasferimento a titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di bonus per una cifra totale di 20 milioni di euro. A renderlo noto è Gianluca Di Marzio nel corso della puntata odierna del post-Europa League di Sky.

Previsto per domani un incontro tra l’agente del giocatore, Beppe Riso, e il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna per definire il contratto del brasiliano.