Dopo aver completato le cessioni di Noa Lang al Galatasaray e di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, il Napoli accelera nel mercato in entrata e mette le mani su uno dei talenti della Serie A. Il club azzurro ha raggiunto pochi minuti fa l'accordo con l'Hellas Verona per Giovane, attaccante classe 2003 accostato anche all'Inter nelle scorse settimane. Lo rende noto Sky Sport.