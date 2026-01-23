Aspettando le visite e la firma di Giovane Santana, il Napoli ufficializza due uscite nel suo reparto d'attacco: salutano dopo solo sei mesi sia Lorenzo Lucca, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, sia Noa Lang, che invece andrà a vestire la maglia del Galatasaray con la medesima formula. Per quel che riguarda l'ex attaccante dell'Udinese, i partenopei hanno proceduto all'acquisto a titolo definitivo proprio dal club bianconero.