Un altro attaccante della nazionale italiana potrebbe approdare nella Saudi Pro League dopo Mateo Retegui, dalla scorsa estate all'Al-Qadisiya, che lo ingaggiò dall'Atalanta per una cifra monstre di 60 milioni di euro. Stando a Matteo Moretto, infatti, l'Al-Hilal, che sta valutando l'eventuale uscita di Marcos Leonardo, avrebbe messo gli occhi su Moise Kean per sostituirlo. Un nome che incontra il gradimento di Simone Inzaghi e di tutta l'area tecnica del club saudita, anche se a oggi - per la cronaca - non esiste una trattativa con la Fiorentina che, dal canto suo, non vorrebbe perdere il suo centravanti titolare in nel bel mezzo di una stagione delicatissima.