Nonostante fosse stato accostato recentemente all'Inter come possibile occasione di mercato a parametro zero, Zeki Celik, laterale della Roma, non rimarrà, come riporta La Stampa, nella Capitale. I colloqui per il rinnovo si sarebbero infatti interrotti di fronte alla richiesta di 4 milioni a stagione del turco, a fronte di un'offerta da 2,8 milioni.

Parallelamente, la Juventus si sarebbe mossa con gli agenti bloccando il giocatore per la prossima stagione.

