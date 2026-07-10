Per il secondo anno consecutivo l'Inter parteciperà al Fanatics Fest di New York, l'evento che riunisce alcuni dei nomi più importanti dello sport e del mondo dell'intrattenimento. Appuntamento di livello mondiale, il Fanatics Fest giunge quest'anno alla sua terza edizione: la partecipazione dell'Inter sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di Christian Vieri, Hall of Famer del Club, che sarà protagonista di un momento speciale sul palco con una sorpresa per i tifosi.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità unica per tutti i tifosi interisti negli Stati Uniti – e non solo – di respirare l’ambiente nerazzurro da vicino, in un contesto internazionale d’eccellenza. Il Fanatics Fest 2026 si terrà dal 16 al 19 luglio al Javits Center di New York: per maggiori informazioni e per partecipare è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.