Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato dopo l'amichevole che i bianconeri hanno giocato contro il Nizza, ponendo il focus sul calciomercato immediato: "Mi aspetto nuovi arrivi. Ho l'ufficio tra Ottolini e Massara e vedo il loro impegno sul mercato. Mi posso sbilanciare solo su Kolo Muani perché il direttore mi ha rassicurato. Su Alajbegovic, per quello che so io, la situazione è diversa".