Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato dopo l'amichevole che i bianconeri hanno giocato contro il Nizza, ponendo il focus sul calciomercato immediato: "Mi aspetto nuovi arrivi. Ho l'ufficio tra Ottolini e Massara e vedo il loro impegno sul mercato. Mi posso sbilanciare solo su Kolo Muani perché il direttore mi ha rassicurato. Su Alajbegovic, per quello che so io, la situazione è diversa".

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 20:26
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione