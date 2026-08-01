Il Chelsea è stato punito dalla Football Association con una multa di 10 milioni di sterline e un blocco del mercato per due sessioni, sanzione però sospesa fino al 2027, dopo aver ammesso 74 violazioni dei regolamenti federali riguardanti gli agenti, la collaborazione con intermediari e gli investimenti di terzi nei calciatori. In primo grado, una commissione indipendente aveva inflitto al club una penalizzazione di sei punti, anch'essa con pena sospesa, ma in appello la sanzione è stata sostituita con il divieto di operare sul mercato per due finestre di trasferimento. Le irregolarità risalgono alla precedente gestione e sono emerse durante il passaggio di proprietà da Roman Abramovich all'attuale proprietà, che nel maggio 2022 si è autodenunciata alle autorità calcistiche. Tra le operazioni finite sotto esame figurano i trasferimenti di Eden Hazard, Samuel Eto'o e Willian, anche se la FA ha precisato che non esiste alcun sospetto di illecito nei confronti dei giocatori. La multa non è stata impugnata dal Chelsea e l'intero importo sarà destinato al finanziamento del calcio di base.