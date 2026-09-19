Restano ancora due ballottaggi in vista della sfida contro la Roma in programma questo pomeriggio alle 18 all'Olimpico. Come riportato dal Corriere dello Sport, a centrocampo è certa la presenza di Piotr Zielinski, chiamato a sostituire l’indisponibile Hakan Calhanoglu. Al suo fianco, insieme a Nicolò Barella, Jones parte favorito su Petar Sucic. L’inglese ha convinto per l’impatto avuto contro l’Udinese e per la prestazione offerta contro il Real Madrid.

Le altre scelte

Il secondo dubbio riguarda la fascia destra, dove Diouf e Luis Henrique si contendono una maglia. Il francese resta al momento il principale candidato alla titolarità, anche se le condizioni fisiche dopo gli ultimi impegni saranno decisive. In caso di conferma dal primo minuto, potrebbe essere protagonista di uno dei duelli più interessanti della serata contro Wesley.

Per il resto, Chivu sembra avere le idee chiare. Martinez sarà confermato tra i pali, nonostante le difficoltà delle ultime partite, con il tecnico che continua a difendere il portiere spagnolo. In attacco è previsto il ritorno di Lautaro Martinez, pronto a ricomporre la coppia con Thuram. Nessun dubbio anche in difesa: sarà Akanji a guidare il reparto, affiancato da Bisseck e Bastoni.

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.