Sarà una serata speciale quella dell’Olimpico, dove Roma e Inter si sfideranno davanti a uno stadio tutto esaurito e a un pubblico internazionale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la gara è annunciata come uno degli appuntamenti più attesi della stagione per il campionato italiano, con circa 68mila spettatori sugli spalti e 3500 tifosi nerazzurri attesi nel settore ospiti.

Partita planetaria

L’attenzione mediatica sarà enorme: oltre 400 gli accreditati, tra cui circa 250 giornalisti, 61 fotografi e rappresentanti di più di 50 testate. Presenti anche otto broadcaster stranieri e operatori dell’informazione provenienti da numerosi Paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per Medio Oriente, Brasile, Argentina e gran parte dell’Europa.

Grande anche la presenza istituzionale. Attesi il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, il ct azzurro Roberto Mancini all'indomani delle convocazioni e il presidente del Coni Luciano Buonfigli. Per la Roma è previsto l’arrivo del vicepresidente Ryan Friedkin.