Nessuna sorpresa a poche ore da Roma-Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu è orientato a confermare il 3-5-2 e all'orizzonte non dovrebbero esserci clamorose novità, a partire dalla porta, dove Josep Martinez, fresco di convocazione in Nazionale, è chiamato a difendere la porta nerazzurra.

In difesa il tecnico dovrebbe affidarsi al terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Pavard insidia il difensore tedesco. Sulle corsie esterne Diouf e Dimarco con il francese in leggero vantaggio su Luis Henrique, mentre nella zona centrale dovrebbe agire Jones con Barella e Zielinski. L'inglese dovrebbe avere la meglio su Sucic e Mkhitaryan.

In avanti, invece, la coppia d'attacco sarà composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il capitano nerazzurro tornerà dal primo minuto al fianco dell’attaccante francese.

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.